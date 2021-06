Vacinação no DF: quase 26 mil pessoas fizeram agendamento neste sábado

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Arquivo)

Após a ampliação da vacinação para pessoas entre 50 e 52 anos, o agendamento para receber o imunizante alcançou 89.299 pessoas dos grupos prioritários. Seguem contemplados o público entre 50 e 59 anos, com comorbidades que têm entre 18 e 59 anos, e rodoviários. De acordo com a Secretaria de Saúde, entre 13h e 17h deste sábado, 25.838 agendamentos foram realizados.

A inclusão das pessoas com 50, 51 e 52 anos foi feita na manhã deste sábado. Considerando todo o público contemplado até o momento, a maioria, 22.102 pessoas, agendou a vacinação para segunda-feira (14). Para terça-feira (15) foram 20.470 pessoas e para quarta-feira, 15.228.

Quem ainda não agendou, pode acessar o site e escolher dia, horário e local. Apenas o grupo de pessoas com comorbidades precisa se cadastrar para depois agendar. De acordo com a pasta, há vagas disponíveis para atender a todos do grupo durante a próxima semana.

Ao todo, 84.003 pessoas das faixas etárias agendaram a vacinação, além de 3.181 rodoviários e 2.115 pessoas com comorbidades.

*Com informações da Secretaria de Saúde