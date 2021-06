DS Danielle Souza*

Suspeitos tentaram fugir com 28 celulares mas foram alcançados pela polícia - (crédito: PMDF/Divulgação)

Após roubarem uma loja no Setor Central do Gama, três homens foram presos em flagrante na tarde desta terça-feira (15/6). Os suspeitos haviam roubado 28 celulares e estavam portando uma pistola cal. 6,35mm, com cinco munições intactas.



Assim que ocorreu o furto, a Policia Militar do Distrito Federal foi acionada por meio do 190. Ao perceberem a presença da Polícia, os suspeitos tentaram fugir de carro pela contramão e foram perseguidos por 1 km. Por terem os pneus do carro danificados, os policiais conseguiram se aproximar e efetuar a prisão.



O Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29) e o CPU 29 participaram do acompanhamento. Os suspeitos foram levados à 20ª Delegacia.