PMDF apreende mais de 800kg maconha no Paranoá

CB Correio Braziliense

Policiais militares apreenderam 600 kg da droga na caçamba de um carro, na DF-250 - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu 833kg de maconha prensada, nesta sexta-feira (11/6), no Paranoá, após duas abordagens. Na primeira, policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam 600kg da droga, na DF-250. O flagrante estava na caçamba de uma pick up Corsa de cor verde. A outra quantidade, 233kg, estava no Condomínio Residencial Privê La Font, no km 4 da rodovia.

Segundo o capitão Ramos, do 26º BPM, os dois traficantes, com mais de 30 anos cada, foram presos e encaminhados à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).







“Apreendemos maconha com prensa, balanças de precisão e três armas de fogo. No momento em que abordamos o veículo, eles tentaram evadir (fugir), porque estavam em uma pickup corsa de cor verde, encontrada a primeira quantidade na caçamba”, afirma o capitão Ramos.

Ainda de acordo com o militar, a droga iria ser comercializada no Distrito Federal e entorno.