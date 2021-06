PCDF divulga projeção de disfarces que Lázaro Barbosa pode usar

EH Edis Henrique Peres

PCDF divulga projeção de disfarce facial que Lázaro Barbosa pode utilizar em fuga - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, na tarde desta quarta-feira (16/6), uma projeção de disfarce que Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, pode utilizar em tentativas de fuga. O objetivo é que a população se atenha aos detalhes e ajude a polícia com denúncias sobre o caso.

O projeto foi elaborado pelo Instituto de Identificação, por meio do Laboratório de Representação Facial Humana. As denúncias podem ser feitas através do Disque Denúncia 197 e a ligação será mantida em sigilo.







Entenda

Lázaro Barbosa é suspeito de ter assassinado, na madrugada de quarta-feira (9/6), Cláudio Vidal, 48, e os filhos Carlos Eduardo Marques Vidal, 21, e Gustavo Marques Vidal, 15. O homem, na ocasião, sequestrou Cleonice Vidal, matriarca da família, que foi encontrada apenas no sábado (12/6), já sem vida.

Atualmente, cerca de 200 policiais atuam nas buscas pelo criminoso, que já duram oito dias.