Covid-19: DF passa de 9 mil mortes nesta quarta-feira (16/6)

O Distrito Federal ultrapassou, nesta quarta-feira (16/6), as 9 mil mortes por covid-19. Com mais 22 óbitos pela doença – sendo 18 pessoas que moravam no DF e quatro, em Goiás – a Secretaria de Saúde (SES) anunciou o total de 9.016 vidas perdidas. A pasta também calculou mais 889 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 419,5 mil pessoas infectadas, sendo que mais de 402 mil se recuperaram.

A letalidade da doença no Distrito Federal é de 2,2% enquanto a taxa de mortalidade é de 270,2 por 100 mil habitantes. A taxa de transmissão está em 0,97, ou seja, cada 100 pessoas infectadas pelo novo coronavírus podem contaminar outras 97.

Epicentro da pandemia no DF, Ceilândia está com mais de 46 mil casos confirmados e 1.415 mortes causadas pela covid-19. O Plano Piloto atingiu cerca de 40 mil infectados, com 615 óbitos. Taguatinga, por sua vez, chegou a 33 mil casos e 903 moradores vítimas da doença. Em Samambaia, 23,7 mil pessoas se infectaram e 684 morreram em decorrência de complicações da covid-19.



A média móvel de mortes ficou em 21,14, com queda de -19% em relação aos últimos 14 dias de pandemia. Para os casos, a mesma taxa se manteve em 875, com redução de -6,66% no mesmo período.