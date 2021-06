Covid-19: Rede pública do DF tem 87% dos leitos de UTI ocupados

PM Pedro Marra

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

Os hospitais públicos do Distrito Federal estão com 87,8% de ocupação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do tipo adulto, pediátrico e neonatal. Do total de 543 leitos, 23 estão vagos, 166 ocupados por pacientes diagnosticados com a doença e 262 bloqueados. Os dados foram divulgados às 16h26 desta quarta-feira (16/6).

Na rede privada, a taxa de ocupação está em cerca de 86% para leitos adulto e pediátrico. Há 33 leitos de UTI disponíveis, 212 ocupados e 54 bloqueados em hospitais particulares do DF. Apenas um leito pediátrico está vago nessas unidades. O portal InfoSaúde confirmou os dados às 11h55 desta quarta.

Até as 18h01 desta quarta, a Secretaria de Saúde (SES-DF) confirmou que 99 pacientes estavam na lista de espera para serem transferidos a um leito de UTI. Desses, 26 são pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19. Treze pessoas foram encaminhadas a um leito de UTI e outras 13 estão na lista de transferência entre UTIs.