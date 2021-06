Governo incluirá vigilantes nos grupos prioritários para vacinação

CM Cibele Moreira

Governador do Distrito Federal se reúne com deputados distritais e define a inclusão de vigilantes na vacinação contra a covid-19 - (crédito: Divulgação )

O Governo do Distrito Federal pretende incluir os vigilantes nos grupos prioritários para serem imunizados contra a covid-19. A informação foi dada pelo presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Rafael Prudente (MDB), após reunião com o governador Ibaneis Rocha (MDB).



De acordo com o distrital, os vigilantes que trabalham em escolas e bancos serão vacinados junto com os profissionais da educação e bancários. A imunização iniciará a partir da chegada de novas doses. Os trabalhadores que atuam em outros setores serão incluídos conforme mais vacinas cheguem ao DF.

"O governador Ibaneis explicou que para cada lote de vacina enviado ao DF pelo Ministério da Saúde, 3 mil doses serão reservadas para a vacinação dos vigilantes", destacou Rafael Prudente. "O reconhecimento é justo, pois são profissionais que trabalham na linha de frente e desempenham importante trabalho junto à população. Os vigilantes precisam ser protegidos", afirmou o distrital.

Segundo estimativa dada por Rafael Prudente, 18 mil profissionais atuam como vigilantes no Distrito Federal. Uma parcela desses trabalhadores já foram vacinados com o grupo prioritário da Saúde. A reunião ocorreu nesta quarta-feira (16/6), e contou com a presença do deputado Robério Negreiros e do secretário de Saúde, Osnei Okumoto.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Saúde para verificar sobre a inclusão do grupo, datas e da possibilidade da ampliação de novos grupos, no entanto, a equipe de reportagem não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.