Força tarefa denuncia irregularidades em hospital de campanha do DF

PM Pedro Marra

Hospital de Campanha do Autódromo Internacional Nelson Piquet estaria com leitos vagos e profissionais sem vacinação - (crédito: Material cedido ao Correio)

Representantes públicos identificaram, na manhã desta quarta-feira (16/6), irregularidades no Hospital de Campanha do Autódromo Internacional Nelson Piquet. Movida por denúncias, uma equipe de trabalho - denominada de Ação Covid - formada pela pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e pela Comissão de Saúde da Organização de Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB), visitou o local e foi informada de que profissionais de saúde da unidade trabalham sem estarem vacinados.

Durante as diligências, com apoio do Conselho Regional de Serviço Social (Cress), a equipe também soube que há apenas dois equipamentos de hemodiálise para 43 pacientes, sendo que 20 estão em estado grave e deveriam ser transferidos para unidades de terapia intensiva (UTIs).

Segundo a Ação Covid, a unidade está impedida de receber novos pacientes até que atenda todas as recomendações da Vigilância Sanitária. De acordo com outra denúncia recebida, há 60 leitos vagos.



Assista um vídeo do local:

O deputado distrital Fábio Felix (Psol), que esteve no local, mostrou preocupação com o fato de 20 pacientes em estado grave estarem alocados na unidade, que deveria tratar apenas casos moderados da covid-19. Fábio considera graves as falhas identificadas pela fiscalização.

“É inaceitável que profissionais da saúde e terceirizados atuem no contato direto com contaminados sem estarem vacinados. Há também um erro grave por parte da regulação da Secretaria de Saúde, que está mandando pacientes em estado grave para um local que não tem condições de tratar essas pessoas. Vamos notificar o GDF e o MPDFT para solução das irregularidades encontradas”, destaca Fábio Felix.



A reportagem procurou a Secretaria de Saúde do DF para se manifestar sobre o caso, e aguarda um retorno. O espaço segue aberto.