Pedestre é atropelada por carro no Gama e tem escoriações leves

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

Uma pedestre, 47 anos, foi atropelada na tarde desta quarta-feira (17/6), no Gama. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida às 17h51.

Segundo a corporação, ao chegar no local a equipe encontrou a mulher, vítima do atropelamento, com escoriações leves e relatando dor na região pélvica. Ela foi atendida e transportada ao Hospital Regional do Gama (HRG).

O motorista, que conduzia um Ford Fiesta, veículo envolvido no acidente, não se feriu. De acordo com o CBMDF, ao chegar no local uma viatura da Polícia Militar do DF (PMDF), que permaneceu na cena. já prestava assistência. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.