Queda de marquise provoca morte em condomínio de São Sebastião

AM Ana Maria da Silva

Bombeiros atendem no local: houve uma morte e uma pessoa ficou ferida - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã desta quinta-feira (17/6), uma ocorrência de queda de marquise em uma obra em área privada, em São Sebastião. Um trabalhador foi atingido pela queda e teve o óbito confirmado no local.

De acordo com a corporação, ainda não se sabe o motivo da queda e a dinâmica do acidente. O óbito foi confirmado no local e os bombeiros fazem a retirada do corpo.

Acidente em vala de obra

Na semana passada, uma das laterais de uma vala em uma obra de captação de águas pluviais cedeu e soterrou parcialmente dois, dos três funcionários que participavam das escavações. O acidente ocorreu no canteiro da CLNW 8/9, no Noroeste, na terça-feira (8/6).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o senhor José Ribamar de Cruz Souza, 42 anos, foi soterrado até o peito e se encontrava inconsciente no momento do socorro. Após uma avaliação médica, foi constatada uma parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu e teve o óbito constatado no local.