JM Jéssica Moura

Em oração, grupo pede a prisão de Lázaro - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

Do alto da passarela sobre a BR-070, um grupo de cerca de 25 pessoas faz orações pedindo proteção divina para os policiais que fazem as buscas para encontrar e prender Lázaro Barbosa, 32 anos.

O equipamento de travessia segura de pedestres fica próximo da nova base da força-tarefa, deslocada para a escola Municipal Alto da Boa Vista. As forças de segurança concentram as buscas na região de vale, após receberem denúncias de que Lázaro teria sido visto no local.

Policiais em helicópteros, carros e a pé ocupam a área. Drones e cachorros são usados na ação. De acordo com o Secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Rocha Miranda, uma camiseta com sangue, que seria de Lázaro, serve de referência para os animais.

Relembre



Um contingente de mais de 200 policiais procura por Lázaro há nove dias. Ele é apontado como principal suspeito na morte da família Vidal, assassinada na quarta-feira (9/6). Durante a madrugada, Lázaro teria invadido a casa da família e matado Cláudio Vidal, 48 anos, e os filhos do empresário: Eduardo Marques Vidal, 15, e Gustavo Marques Vidal, 21. O suspeito também sequestrou a matriarca da família, Cleonice Marques, 43, que foi encontrada morta no sábado (12/6).