SS Samara Schwingel

GDF diz que não fará busca ativa dessa população e trabalhará com informação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) fará uma operação de comunicação diferente para levar a vacinação contra a covid-19 às comunidades mais carentes. Segundo o secretário Osnei Okumoto, a medida visa atender quem não tem acesso à internet e não consegue se informar sobre a campanha facilmente.

“Estaremos trabalhando com conselhos de saúde das comunidades. Já identificamos que essas regiões ouvem muito a radio. Carros de som têm um alcance muito bom, por exemplo”, explicou Osnei. O secretário ainda reforçou que a medida não será feita por meio de uma busca ativa e não será preciso realizar agendamento. Os detalhes ainda estão em discussão.

“Não estaremos fazendo busca diretamente nas residências. Estaremos trabalhando com informações”, disse. Atualmente, o DF vacina pessoas com 50 anos ou mais, pessoas com comorbidades e deficientes, profissionais de saúde e segurança pública.