Morre, ao 69 anos, José Carlos Quinaglia, cardiologista do Iges-DF

RM Rafaela Martins

(crédito: Iges/Divulgação)

O cardiologista José Carlos Quinaglia e Silva, 69 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (17/6), em decorrência de complicações causadas pela covid-19. O médico atuava no Hospital de Base (HBDF) desde 1982. Ele estava internado em um hospital particular do Distrito Federal desde a última semana de março e deixa a esposa, Odmary, médica nefrologista aposentada, e três filhos.

Devido à pandemia, a família optou por não realizar o velório. O corpo será cremado. Elisete Coutinho, 53 anos, trabalhou como secretária de José Carlos por dois anos. Ela declarou que, além de chefe, ele era amigo e um homem cheio de sonhos. “Sinto que ele foi antes da hora por conta desse vírus. José era um homem de Deus, e muito humilde. Uma vez por semana, atendia de forma gratuita em seu consultório, pois amava o ofício. Ele será eterno em todos corações daqueles que o conheceram. A sua história não termina aqui”, lamentou a amiga.

José veio do interior de São Paulo para se formar em medicina pela Universidade de Brasília (UnB). Graduou-se no ano de 1977, e, em 1998, ajudou a fundar a Associação dos Amigos do Hospital de Base. Formado por servidores e pessoas da comunidade, o grupo de voluntários conseguiu arrecadar dinheiro para comprar equipamentos de alto custo, que seriam usados em cirurgias complexas.

Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) lamentou a perda do profissional. “Nosso respeito e admiração ao dr. José Carlos Quinaglia e Silva pela contribuição ao ensino e à gestão do Hospital de Base, pela correção, pela postura e pela dedicação. Aos familiares, nossa solidariedade. Todo o corpo técnico do Hospital de Base está consternado e solidarizado. Deixará seu exemplo a todos nós”, declarou o superintendente do hospital, Paulo Cortez.



Trajetória

O cardiologista José Carlos obteve diversos títulos ao longo de sua carreira, e concluiu a residência no HBDF. Foi especialista em Medicina do Trabalho pelo Instituto de Cooperação e Assistência Técnica da Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal (ICAT/AEUDF) em 1981; Cardiologista pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) em 2003; e Gestor de Instituições de Saúde pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs) em 2007. Além disso, fez Mestrado e Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas também pela UnB, respectivamente em 2009 e 2014.

A dedicação à especialidade contribuiu para que ele assumisse cargos estratégicos. Entre 2001 e 2002, foi chefe da Unidade de Cardiologia no HB. Depois, entre 2003 e 2005, ocupou os cargos de vice-diretor e diretor da instituição. Entre 2011 e 2012, comandou a Unidade Coronariana do hospital. O doutor possui mais de 80 publicações em periódicos, livros, capítulos de livros e anais de eventos científicos nacionais e internacionais. Ele também organizou e participou de mais de 260 eventos científicos.

Entre outras atribuições, foi sócio fundador da Associação Médica de Brasília (AMBr). Atualmente, ele exercia atividades médicas no IHBDF na Unidade de Cardiologia, onde era mentor de ensino do Programa de Residência Médica de Cardiologia, desde 2002, e pesquisador-chefe do Brazilian Heart Study, desde 2006. Participaram em iniciação científica, estudantes da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), da UnB, da Universidade Católica de Brasília (UCB) e do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). Quinaglia também atuou como docente da Graduação em Medicina, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da ESCS.