Acidente na DF-280 deixa seis pessoas feridas e uma morta

PM Pedro Marra

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Seis pessoas ficaram feridas e uma morreu após um acidente na DF-280, na noite desta sexta-feira (18/6). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu a ocorrência, a colisão entre dois carros ocorreu no trecho entre a BR-060 e Santo Antônio do Descoberto (GO).

O acidente envolveu um Celta e um Up pratas. O condutor do Celta ficou preso às ferragens e quando os bombeiros chegaram ao local já estava morto.

Outros três adultos foram transportados para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) em situação grave, com outras três crianças de 5, 3 e 1 ano de idade. As crianças não apresentavam nenhum ferimento aparente, mas foram levadas ao hospital, pois estavam agitadas e chorosas.

Dentre os três adultos, uma jovem de 17 anos apresentava suspeita de fratura pélvica, e uma mulher de 25 anos teve as duas pernas fraturadas, ferimento nas costelas e escoriações pelo corpo.

O terceiro adulto, o motorista do Up, de 42 anos, apresentava um corte superficial no abdome, mas estava consciente e orientado.

Durante o atendimento da ocorrência, as duas vias de trânsito ficaram fechadas. “O trânsito está totalmente interrompido nos dois sentidos com as pistas repletas de veículos”, afirmou o subtenente Cidemar, do Corpo de Bombeiros.

A CBMDF atendeu a ocorrência com 6 viaturas e 23 militares.