Cantor maranhense pede para não ser confundido com Lázaro

MR Mariane Rodrigues

(crédito: Arquivo pessoal)

O cantor Vinícius Borges, 35 anos, fez um pedido por meio das redes sociais para que parassem de o comparar a Lázaro Barbosa, 32, fugitivo procurado há 12 dias em Goiás. Em um vídeo da sua plataforma social, ele conta que as pessoas estão fazendo postagens com fotos lado a lado dele e de Lázaro, e o apelo que faz é para que parem com essas brincadeiras de mau gosto.

Vinicius ouviu boatos do nome dele relacionado ao suspeito de chacina em Brasília a partir do segundo dia que foi anunciado nos jornais sobre o caso. A brincadeira surgiu em Santa Luzia do Tide, no Maranhão, local onde morava.



Para ele, no começo estava sendo muito difícil, pois chegavam diversas mensagens de estranhos e conhecidos sobre esse assunto. "No meu trabalho eu não posso mexer no celular, então eu chegava à noite já cansado e tinha que ler um monte de mensagem maldosa. Foi aí que minhas irmãs e minha esposa pediram pra eu fazer um vídeo pra esclarecer que não era eu”, comenta, aborrecido.

O rapaz mora em Sorriso (MT) há 45 dias, mas é do Maranhão, e está atordoado. A história se espalhou tanto no lugar onde morava quanto no lugar onde está atualmente. Isso o deixa com medo de sair de casa e ser confundido com o assassino. “Todo mundo fala que eu pareço mesmo com esse cara, até meus amigos próximos brincam com isso, eu não gosto muito não, mas eles falam”, lamenta o cantor.

O maranhense conta que não conhece as pessoas do local onde mora atualmente, o que o prejudica ainda mais para tentar se explicar quando é confundido. "Eu já não saía muito, agora eu só saio mesmo para trabalho, todas essas comparações já estão me irritando”, finaliza.