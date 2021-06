Abertas as inscrições para brigadistas de combate a incêndios florestais

CB Correio Braziliense

Os salários variam entre R$ 2,2 mil e R$ 3,3 mil - (crédito: Fernando Tatagiba/ICMBio)

O Governo do Distrito Federal (GDF) abriu as inscrições para o processo seletivo de brigadistas de combate a incêndios florestais nesta segunda-feira (21/6). Foram abertas 150 vagas para contratação temporária, mais formação de cadastro reserva. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site do Brasília Ambiental (Ibram) até às 16h do dia 28 de junho.

Serão seis vagas para supervisor de brigada, 24 para chefe de esquadrão e 120 para brigadistas para início imediato. Os salários variam entre R$ 2,2 mil e R$ 3,3 mil a depender do cargo, mais seguro acidente.

O processo seletivo terá uma fase dividida em três etapas. Será feita a análise de documentos do candidato e de currículo, além de investigação funcional nos órgãos que compõem o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (PPCIF).

A entrega dos documentos será presencial. Após o preenchimento da inscrição on-line, o candidato deverá comparecer à sede do Ibram com as cópias da documentações, conforme descrito no edital.