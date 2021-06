Atacadista anuncia vagas no DF: Oportunidade para nutricionistas

SR Samantha Rannya*

(crédito: Nelson Almeida/AFP)

O Grupo Pereira, que atua no segmento de varejo e atacado, abre vagas para trabalhar nas empresas Fort Atacadista, Comper e Bate Forte, com vagas exclusivas para nutricionistas, técnico em manutenção e pessoas portadoras de deficiência (PCDs).



As vagas exclusivas para PCDs são para repositor, auxiliar de perecíveis, operador de caixa, auxiliar de prevenção, auxiliar administrativo com informática, auxiliar de armazém, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de carga de descarga e operador de empilhadeira, esta exclusiva para quem tem experiência. Entre os benefícios a empresa oferece seguro de vida, crédito consignado após um ano de trabalho e refeição na empresa. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail genteegestao152@comper.com.br.

O Fort Atacadista também está contratando Técnico em Manutenção, com ensino médio completo e curso técnico em Elétrica e Manutenção Geral, com pelo menos um ano de experiência em manutenções prediais, elétricas e hidráulicas. Para participar da seleção basta enviar um e-mail para genteegestao138@fortatacadista.com.br.

Quem se interessar por vaga de nutricionista deve ter formação acadêmica e experiência mínima de seis meses em restaurante comercial ou industrial. É desejável pós-graduação em Gastronomia e áreas afins. A contratação será para prestador de serviço e os interessados devem enviar currículo para o e-mail genteegesta175@fortatacadista.com.br.



Sobre o Grupo Pereira

O Grupo Pereira foi fundado em 1962, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Atualmente a companhia conta com 86 unidades de negócio nos estados Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal.