Autor de feminicídio em Sobradinho é preso pela Polícia Civil

PM Pedro Marra

Osmar Sousa de Sousa Silva, 36 anos, autor do feminicídio ocorrido em Sobradinho, no domingo (20/6), foi preso por volta das 17h30 desta segunda-feira (21/6) por policiais da 13ª DP (Sobradinho). Ele foi detido antes de se entregar, acompanhado pelo advogado, na 31ª DP (Planaltina).

“As equipes da 13ª DP já estavam fazendo o rastreamento e monitoramento da área, e conseguiram localizá-lo antes que ele se apresentasse de forma espontânea. Há mandado de prisão temporária expedido (pela Justiça do DF) em desfavor de Osmar. Ele está sendo interrogado neste momento”, afirma o delegado-chefe da unidade, Hudson Maldonado.

A ex-esposa de Osmar, Thaís da Silva Campos, 27 anos, foi morta a tiros no início da noite deste domingo (20/6), às 18h35, na Quadra 14 de Sobradinho. O delegado-chefe da 13ª Delegacia de Polícia, da região, Hudson Maldonado, confirmou que o autor era ex-companheiro da vítima.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito fugiu com um Honda Civic branco, após os cinco disparos de uma pistola calibre 380 contra a vítima. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) informou que quando chegou ao local, Thais da Silva Campos já estava sem vida. A mulher estava separada de Osmar, com quem teve um filho de 2 anos, havia cerca de cinco meses.

"O garotinho se encontra em Planaltina, na casa do irmão do autor", relata Hudson. O investigador acrescenta que "a vítima tinha interesse em procurar a polícia e registrar ocorrência, mas mesmo assim, nunca o fez. Não havia nenhuma medida protetiva", acrescenta o delegado.