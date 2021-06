PCDF prende em Goiás homem condenado por estupro

PM Pedro Marra

Foragido recolhido ao presídio de Caldas Novas e aguarda a transferência para Brasília - (crédito: Policia Civil do Ceará )

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) anunciou, nesta segunda-feira (21/6), a prisão de um homem de 43 anos, condenado pela Justiça do DF a seis anos de prisão por um crime de estupro, ocorrido em 2010. O Departamento de Atividades Especiais (DEPATE), em ação da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI), realizou a captura nesta semana, mas ainda não informou quando.

O mandado de prisão condenatória foi expedido ainda em 2014, quando ele fugiu. O homem foi localizado em Caldas Novas pelo delegado-adjunto da DCPI, Henry Galdino. A autoridade policial estava de folga na cidade goiana e, de posse do mandado de prisão, solicitou apoio à Polícia Civil de Goiás (PCGO) para agir.

Inicialmente, as buscas pelo criminoso foram feitas no local de trabalho e na residência da mãe do condenado mas, após investigações preliminares, ele foi encontrado em outro endereço. A ordem judicial foi cumprida e o foragido recolhido ao presídio de Caldas Novas, onde aguarda a transferência para Brasília.