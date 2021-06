Covid-19: GDF abrirá vacinação para garis nesta semana

AM Ana Maria da Silva

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou. nesta segunda-feira (21/6), a ampliação da vacinação contra a covid-19 para profissionais que trabalham nas limpezas das ruas das cidades pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU). A informação foi divulgada pelo secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha.

Segundo o secretário, uma lista foi feita pelo SLU e encaminhada para a Secretaria de Saúde. “Aqueles que recolhiam o lixo hospitalar já tinham sido imunizados, mas os demais profissionais dessa categoria ainda não. Com o remanejamento das doses será possível iniciar, nesta semana, a vacinação dos garis, que estão nas ruas todos os dias”, ressaltou.

O secretário ainda não divulgou a data de início do agendamento: “Tão logo mais doses cheguem, a Secretaria de Saúde vai passar o plano de vacinação, de faixa etária, ou das demais categorias profissionais”, pontuou Gustavo. Não há, também, local definido para a imunização. "A Secretaria de Saúde vai fazer análise de quantas doses serão disponibilizadas neste momento e onde será feita essa vacinação", disse.

Outros grupos

Nesta segunda-feira (21/6), também foi anunciada a ampliação da vacinação para grávidas e puérperas - que deram à luz há 45 dias -, sem comorbidades. O anúncio foi feito pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), em suas redes sociais.

Segundo o chefe do Executivo, 2,4 mil doses de imunizantes que não foram aplicadas na semana passada foram remanejadas pela secretaria de Saúde e serão destinadas à vacinação deste público. Até então, apenas as gestantes e puérperas com comorbidades estavam sendo vacinadas.