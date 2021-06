Protesto na Câmara acaba com feridos por bombas de efeito moral e flechas

TM Thays Martins

(crédito: Scarlett Rocha/Apib)

Policiais legislativos usaram bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo para dispensar uma manifestação de indígenas em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (22/6). Segundo relatos dos participantes, o protesto era pacífico e a polícia não parou, mesmo com manifestantes feridos.

URGENTE! VIOLÊNCIA E REPRESSÃO A MANIFESTAÇÃO INDIGENA NA CÂMARA. DENUNCIEM! pic.twitter.com/aRY2dxhgER — Liderança da Minoria na Câmara (@minorianacamara) June 22, 2021





Indígenas sofrem com ataque de bombas de efeito moral e gás lacrimogênio neste momento no Anexo 2, da Câmara. "Mesmo com indígenas feridos, os policiais seguem com os disparos", relatam os indígenas

#LevantePelaTerra #TerraIndigenaFica e #PL490NÃO

Imagens: Tiago Miotto /Cimi pic.twitter.com/pJOxnlvdg6 — Cimi (@ciminacional) June 22, 2021

Segundo o deputado Reginaldo Lopes (PT/MG), a polícia foi "extremante agressiva". Em vídeo, compartilhado nas redes, o parlamentar diz que estava ajudando as pessoas que estavam sendo socorridas quando foram jogadas duas bombas ao seu lado.

Cenas de guerra hoje em um dos acessos à Câmara. Os povos indígenas foram reprimidos com bombas! Tive que tirar pessoalmente os cones da passagem para uma ambulância, que eu mesmo chamei, pudesse passar e atender quem estava ferido. Um grande absurdo! #PL490Não #TerraIndígenaFica pic.twitter.com/3zOrQ2XjUe — Reginaldo Lopes ???????? (@ReginaldoLopes) June 22, 2021

Pelo Twitter, o líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon (PSB/RJ), disse que está acompanhando as denúncias de repressão da polícia.

Denúncia! Estamos acompanhando as informações de que manifestantes indígenas foram atacados pela polícia com gás lacrimogêneo em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados. O grupo de indígenas pede que o PL 490, que acaba com a demarcação de terras, não seja votado. #PL490Nao — Alessandro Molon (@alessandromolon) June 22, 2021

Os indígenas protestam para pedir o arquivamento do Projeto de Lei 490/2007. O PL prevê uma série de modificações nas demarcações de terras indígenas. Uma das mudanças seria a de que povos indígenas só teriam direito àquelas terras que estivessem em sua posse no dia 5 de outubro de 1988.

A Câmara dos Deputados informou que o gás foi usado depois que os manifestantes teriam tentado invadir o prédio. Ao todo, dois policiais legislativos e um militar foram feridos por flechas. O PM foi atingido no pé e passa bem. Os outros dois foram encaminhados para um hospital particular com ferimentos na perna e no tórax.

Segundo a Polícia Militar do DF, a PM foi acionada pela Câmara após a suposta tentativa de invasão ser evitada. A tropa de choque está no local para evitar novas manifestações.

A votação do PL na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara está marcada para esta tarde. Em vários lugares do país, foram registradas manifestações de indígenas contra o projeto.