Manifestantes indígenas fazem ato contra a demarcação de terras

AM Ana Maria da Silva

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o grupo reuniu-se às 16h30, próximo a barreira policial feita no Eixo Monumental - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um grupo com cerca de 50 indígenas se reuniu no viaduto da W3, na N1, para se manifestar contra o projeto de lei sobre demarcação de terras indígenas, que está previsto para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Previsto para ocorrer entre 11 e 18 de junho, em formato virtual, o julgamento vai fixar a interpretação sobre o regime jurídico e os direitos dos povos indígenas sobre suas terras.

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o grupo reuniu-se às 16h30, próximo a barreira policial feita no Eixo Monumental, que faz parte do esquema de segurança montado para a Copa América. O grupo reivindicou o direito dos povos sobre suas terras. O Correio tentou se aproximar da localização, mas houve impedimento por parte da corporação.

Copa América

Ainda neste domingo, um outro grupo se reuniu, também no Eixo Monumental, para manifestar contra a Copa América. Às 9h30, cerca de 25 pessoas se deslocaram para o estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha para o ato, denominado “Não à Copa da Morte”. O grupo manifestou contra o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), e pediram pelo cancelamento da copa e pelo avanço da vacinação.

Com faixas e cartazes, além de bandeiras do Partido Comunista do Brasil (PCB), os militantes solicitaram a não realização da Copa América no Brasil. De acordo com militares, o ato não teve incidentes.