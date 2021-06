Saúde suspende agendamentos de vacinação por idade e para comorbidades

PM Pedro Marra

Vacinação para grávidas e puérperas tem início nesta quinta (24/6) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) suspendeu o agendamento da vacinação contra a covid-19 na manhã desta quarta-feira (23/6). A pasta explica que as vagas disponibilizadas para os grupos prioritários e para o agendamento por idade foram totalmente preenchidas.

Em nota, a SES-DF acrescenta que vai iniciar a vacinação para gestantes e puérperas sem comorbidades a partir desta quinta-feira (24/6). Esse público deve se cadastrar e agendar a marcação do horário para se imunizar contra doença no site www.vacina.saude.df.gov.br, a partir das 15h desta quarta. "Inicialmente serão destinadas 2,4 mil doses para esse grupo", diz a nota da pasta.

No último sábado (19/6), a população com 49 anos começou a ser vacinada contra a covid-19 no Distrito Federal. De acordo com levantamento da Secretaria de Saúde, até as 18h18 de sexta-feira (18/6), 8.381 pessoas nessa faixa etária agendaram a imunização nos cinco pontos de vacinação.

A ampliação do grupo etário foi possível com a chegada de 30,4 mil doses da vacina Pfizer/BioNTech e 22,6 mil da CoronaVac, que serão divididas entre primeira e segunda doses. Com o novo lote, foi aberto também o agendamento para quem tem comorbidades com 18 anos ou mais.