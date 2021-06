Usuários do Metrô-DF identificam cheiro de queimado e fumaça entre estações

CB Correio Braziliense

(crédito: Tony Winston / Arquivo Agência Brasília)

Usuários do Metrô-DF identificaram, na manhã desta quinta-feira (24/6), problemas com um dos trens do serviço metroviário. Um cheiro de queimado e uma leve fumaça assustaram quem utilizou as linhas no sentido da estação Terminal Central, no início do dia.

O ocorrido foi entre as estações Águas Claras e Praça do Relógio e o registro foi realizado por volta das 7h20, na ouvidoria do Metrô-DF. Segundo informações da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), as linhas estão funcionando normalmente e não haverá paralisação durante o dia. O trem identificado com o problema foi recolhido.

“O Metrô-DF esclarece que recebeu a informação, via mídia e ouvidoria, de que um trem estava com cheiro de queimado. Nada foi constatado de errado com o trem, apesar do cheiro de queimado. O trem foi recolhido ao chegar no terminal de Samambaia para nova verificação”, diz o Metrô-DF.