JM Jéssica Moura

Pelo ar, pelo menos dois helicópteros ajudavam na busca - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Viaturas da polícia civil e militar do Goiás e do Distrito Federal fecharam uma estrada de terra na chegada ao distrito de Girassol, próximo a Cocalzinho (GO).











A via dá acesso a um condomínio de chácaras. O secretário de segurança de Goiás, Rodney Miranda, também acompanha essa incursão.

Os carros saíram da base da força-tarefa, montada na Escola Municipal Alto da Boa Vista, em alta velocidade. Pelo ar, pelo menos dois helicópteros ajudavam na busca, sobrevoando a área de chácaras.

Policiais do batalhão rural afirmam que o "fator surpresa" favorece o foragido, já que ele pode se esconder na área de mata sem ser visto e atacar quando ninguém espera.

A barreira policial impede até mesmo que os moradores da região cruzem o bloqueio. O produtor rural Alan Rodrigues, 32 anos, tem uma chácara na região onde as buscas ocorrem nesta tarde.

"Polícia lá tem muita, helicóptero sobrevoando", relata.

Desde que a caçada começou, ao invés de ficar em casa, ele vem à propriedade pela manhã para tratar dos animais e da plantação, e vai para a casa da sogra, na parte urbana de Girassol a noite.

"Agora com uma dessa aqui, não tem nem como ficar lá. Ele pode está bem longe, ou pode estar bem perto", pondera. "Esta dando muito prejuízo, estrada de terra ruim demais, tem que sair cedo, gasolina, ao invés de ganhar é só prejuízo".

Alan conheceu Lázaro quando ele morou na região. "Sempre foi muito calado, não é de muita conversa", diz Alan