Agências do trabalhador anunciam 325 vagas de emprego nesta sexta no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal divulgaram, nesta sexta-feira (25/6), 325 vagas de emprego com diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades para maitre e para coordenador de contabilidade são o destaque da vez. Ambas exigem experiência. A primeira oferta duas vagas e é necessário ter ensino médio completo. O salário é de R$ 4 mil, mais benefícios.

Para coordenador de contabilidade disponibiliza há uma vaga e requer ensino superior completo na área de contabilidade. O salário é de R$ 3,5 mil, mais benefícios. Além disso, oportunidades como de garçom, repositor de mercadorias e serralheiro oferecem cerca de 80 vagas. Para essas vagas, os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2,8 mil. Todas exigem experiência, e os níveis de escolaridade vão de fundamental incompleto a ensino médio concluído.

Outras oportunidades

Entre as vagas divulgadas pela Agência do Trabalhador, cerca de 40 são exclusivas para pessoas com deficiência. A maioria é para ajudante de pedreiro (10), com salário de R$ 1.177, mais benefícios. Não é preciso experiência e o nível de escolaridade é fundamental incompleto. A oportunidade de trabalho em técnico de suporte em TI (2) oferece salário de R$ 3 mil, mais benefícios, porém é necessário ter experiência comprovada e superior incompleto na área de tecnologia.

Para aqueles que se interessarem por alguma destas vagas, a Secretaria de Trabalho disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados: 9 9209- 1135. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, os cidadãos que desejam concorrer às vagas podem acessar também o aplicativo Sine Fácil ou ir em a uma das Agências do Trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta.