Covid-19: DF vacinou 17.857 pessoas com a primeira dose nesta sexta

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Nesta sexta-feira (25/6), o Distrito Federal vacinou contra a covid-19 17.857 pessoas com a primeira dose e 1.335 com a segunda. Ao todo, a capital do país já imunizou 937.922 pessoas com a primeira aplicação da vacina e 334.240 com as duas doses. Com os novos números, Brasília tem 14,47% da população maior de 18 anos imunizada com as duas doses.

De acordo com o relatório de vacinação divulgado pela Secretaria do Distrito Federal, a Rede de Frio do DF possui, em estoque, 3.528 doses da Pfizer/BioNtech, 6.450 da CoronaVac, e 330 da AstraZeneca. Todas são destinadas para a primeira dose. Para a segunda, há 38.120 imunizantes da CoronaVac e 172.170 da AstraZeneca. Não há estoque da Pfizer atualmente.

Professores

A Secretaria de Educação do Distrito Federal detalhou como será a próxima fase de imunização dos educadores contra a covid-19. A aplicação de cerca de 18 mil doses da vacina Janssen terá início neste sábado (26/6), com o atendimento de 5 mil profissionais. A expectativa da pasta é finalizar o atendimento até a próxima segunda-feira (28/6).

A execução do Plano de Vacinação da Educação permanece o mesmo. Os professores serão convocados, receberão um e-mail da escola, informando o dia e o local da vacinação. Eles deverão se apresentar na data e no posto indicado, dentro do período de funcionamento, das 9h às 17h.

A Secretaria de Saúde disponibilizará cinco postos de vacinação. São eles:

- Sesc Ceilândia

- Taguaparque

- Uniplan Águas Claras

- Parque da Cidade – Estacionamento 12

- Torre de TV