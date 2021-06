Covid-19: 67 pacientes aguardam por um leito de UTI no DF

AM Ana Maria da Silva

Dos 37 leitos disponíveis em hospitais particulares, apenas dois são do tipo pediátrico - (crédito: Iges-DF/Davidyson Damasceno)

Dos 67 pacientes à espera de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em hospitais públicos do Distrito Federal, 10 estão com suspeita ou confirmação de covid-19. Os dados foram divulgados às 19h desta quinta-feira (24/6) pela Secretaria de Saúde (SES-DF).

Dos 452 leitos destinados à covid-19 na rede pública, distribuídos em adulto, pediátrico e neonatal, 157 estão ocupados, 56 vagos, quatro aguardam liberação e 235 bloqueados, ocasionando uma ocupação de 73,71%.

Na rede privada, a taxa está em 85,42% para pacientes adultos. Dos 37 leitos disponíveis em hospitais particulares, apenas dois são do tipo pediátrico. Com um total de 301 leitos, a rede privada tem 205 equipamentos ocupados, 37 vagos, e 59 bloqueados para acomodar pacientes confirmados com a doença.