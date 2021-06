Frio continuará ao longo da semana no DF, segundo o Inmet

AM Ana Maria da Silva

Ao longo da semana, o DF deve registrar mais temperaturas baixas - (crédito: Crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após o dia mais frio do ano, o Distrito Federal amanheceu, nesta segunda-feira (28/6), com céu claro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que o céu permaneça com poucas nuvens ao longo da tarde. Hoje, a temperatura aumenta, apesar do frio da manhã, deve chegar 35º no DF.

A menor temperatura registrada ao longo desta manhã, de acordo com o Inmet, foi de 12ºC, na região de Águas Emendadas, em Planaltina. A temperatura máxima deve alcançar em torno de 25ºC no Plano Piloto. Já a umidade relativa do ar chegou a 80% ao longo da manhã, e pode chegar a 30%.

O meteorologista Cleber Sousa diz que domingo (27/6), foi o dia mais frio do ano: pela madrugada e no início da manhã, o Gama e a região de Águas Emendadas, em Planaltina, registraram mínima de 6ºC, a temperatura mais baixa do ano no DF. O Plano Piloto registrou 10,5ºC. “Nós estamos com a atuação de massa de ar seco que não deixa formar nuvens, então temos, nas madrugadas, a perda radiativa. Todo o calor que recebemos no dia, perdemos a noite e causa muito frio. Hoje, já não caiu tanto”, explica Cléber.

Frente fria

Ao longo da semana, o DF deve registrar mais temperaturas baixas. “Estamos com aproximação de frente fria e vem acompanhada da quarta massa polar do ano, que vai favorecer a quebra da temperatura nos próximos dias, que atua forte no centro oeste”, reforça o meteorologista.