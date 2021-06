RM Rafaela Martins

(crédito: Reprodução/Ibram)

A sexta-feira (25/6) no Distrito Federal é marcada por baixa umidade e alta temperatura na parte da tarde. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar segue entre 90% e 25%, índice que deve preocupar os brasilienses. A temperatura mínima fica em 13°C e a máxima pode chegar a 29°C ao longo do dia.

O tempo mais seco prevalecerá na capital federal, característica comum do inverno. A estação teve início na segunda-feira (21/6). A população do DF deve se preparar para tomar bastante água, usar protetor solar e evitar o sol. Com umidade abaixo de 30%, a cidade fica em estado de alerta.

De acordo com Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, poucas nuvens marcam esta sexta (25/6) e não há possibilidade de chuva. “É importante tomar cuidado e se hidratar. A massa de ar seco e quente favorece essa situação que estamos passando no DF. Assim, vamos continuar sem chuva e obtendo variações entre madrugadas frias e dias quentes”, disse.

Para o primeiro fim de semana do inverno, os termômetros podem baixar para 11°C. A máxima seguirá entre 25°C e 26°C. O céu permanecerá com poucas nuvens e a intensidade dos ventos vai de fraca a moderada.