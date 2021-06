Governo do DF investe R$ 20,7 milhões para incentivar a prática esportiva

CB Correio Braziliense

(crédito: GDF Presente)

O Governo do Distrito Federal (GDF) já investiu quase R$ 14 milhões na instalação e em reparos de pontos de encontro comunitários (PECs) desde de 2019. E cerca de R$ 6,7 milhões já foram destinados a melhorias ligadas à atividades esportivas.

A prática de atividades físicas traz diversos benefícios ao ser humano, segundo especialistas. Com isto, o GDF tem se comprometido com a manutenção dos espaços públicos em todas as regiões administrativas com a prática de esportes de forma totalmente gratuita.

A estudante de Jornalismo Victória de Araújo, moradora de Águas Claras, fala sobre a importância de espaços públicos para praticar atividades físicas. “Academias e pracinhas públicas ajudam muito na convivência e bem estar, pois é um ponto de encontro familiar, amigável e reduz doenças passíveis de prevenção”, relatou.



Mais espaços esportivos pelo DF



Cerca de oito campos sintéticos estão em construção nas cidades de Planaltina, Recanto das Emas, Cruzeiro, Ceilândia, Sobradinho II, Brazlândia, Taguatinga Norte e Gama. Os campos de grama sintética terão 23m x 43m e contarão também com cercamento, traves e iluminação em um investimento de R$ 4 milhões, sendo o orçamento dividido entre recursos próprios da Secretaria de Esportes e Lazer e de emendas parlamentares de deputados distritais.

O GDF, investiu quase R$ 2,7 milhões na criação de três campos de grama sintética nas regiões de Planaltina, Santa Maria e Vila Planalto. Os dois primeiros estão concluídos, e o da Vila Planalto está em construção.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) é a responsável pela instalação e manutenção de pontos de encontro comunitários no Distrito Federal. Esses locais são indicados pelas administrações regionais, que registram demandas de moradores via Ouvidoria. Desde 2019, a Novacap investiu R$ 5,5 milhões para a instalação de novos equipamentos de ginástica em 79 pontos de encontro por todo o DF.



Recuperação de espaços esportivos

No Plano Piloto, já foram recuperadas três quadras poliesportivas por volta da 111 Norte, na EQN 106/107, na 302 e na 402 Sul. No Sudoeste, as quadras poliesportivas das SQSWs 100 e 504 e da QRSW 1 ganharam pintura nova, alambrado consertado, novas traves de gol e tabelas de basquete.

No Recanto das Emas, a quadra de esportes da Quadra 803 foi reformada e integrada a um projeto de uma praça-modelo com acessibilidade, paisagismo e incentivo à prática de esportes. Agora, ao lado da quadra, foram construídos um pergolado, um PEC e um parque infantil. Na área rural do Setor Habitacional Água Quente, a única quadra da região foi reformada em um mutirão de serviços promovido por vários órgãos do governo, em ação coordenada pelo GDF Presente.

Pontos de Taguatinga receberam 35 novas áreas de lazer. Segundo a administração regional da cidade, foram reformados 18 parquinhos infantis, 13 quadras poliesportivas e quatro praças só neste ano. O investimento nos espaços públicos foi de aproximadamente R$ 100 mil. Quatro novos PECs também foram instalados na QSE 12, QSC 4, QSA 4/01 e na Praça do Bicalho.

Atividades físicas são importantes para a saúde, mas, na situação atual, é recomendado sempre fazer uso de máscara, álcool gel e manter o distanciamento social.



* Com informações da Agência Brasília *