Xepa passa a seguir critério de idade no DF, diz secretário

SS Samara Schwingel

Quem não tiver agendado mas estiver na faixa etária da vacinação pode procurar os postos para tomar a xepa - (crédito: JACK GUEZ / AFP)

As doses remanescentes das vacinas contra a covid-19, conhecidas como xepa, passaram a ser destinadas para a população sem comorbidade e vão seguir a ordem decrescente de faixa etária. As doses serão destinadas para pessoas com 48 anos ou mais que não conseguiram agendar o atendimento. A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva no Palácio do Buriti. A nova regra passa a valer a partir de terça-feira (29/6).

"A Secretaria de Saúde vai baixar uma circular hoje orientando a vacinação caso tenha dose remanescente. Vai deixar de ser para segurança e vai ser pelo critério de idade. Então, se sobrou dose, aqueles que não estão agendados, mas têm a idade para serem vacinados poderão ser, caso tenha dose remanescente", disse.



"Repetindo, em caso de haver doses remanescentes essas doses deverão ser direcionadas ao público alvo vigente ou conforme o critério por idade, a partir de 48 anos", completou o secretário. Ele garantiu, no entanto, que não há necessidade de correr para os postos buscar pela xepa.



O secretário explicou que as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer não costumam ter xepa, mas reforçou que a mudança de orientação aos profissionais que atuam na vacinação permanecerá. Atualmente, podem agendar a imunização no DF as pessoas com 48 anos ou mais.

Segundo o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, também presente na coletiva, ainda há oito mil a serem aplicadas nesse público ao longo da semana. Todas já foram reservadas por agendamento. Para abrir mais vagas e ampliar a vacinação, o GDF espera a chegada de mais doses de imunizantes ao longo da semana.