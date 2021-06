W3 Sul terá painéis em homenagem a pioneiros da cidade

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

Em parceria com a iniciativa privada, painéis homenageando ícones pioneiros da cidade, como Oscar Niemeyer e Burle Marx, serão pintados em torno da fachada e lateral dos prédios da 507 Sul. Além do arquiteto Oscar Niemeyer e do paisagista Burle Marx, serão lembrados os artistas plásticos Athos Bulcão e Marianne Peretti, e o engenheiro estrutural Joaquim Cardozo, o homem responsável pelos cálculos que fizeram os traços alados de Niemeyer ganharem asas na passagem de Brasília. Os primeiros artistas já foram selecionados.

O local foi escolhido para o pontapé inicial de uma série de projetos que buscam repaginar a vida cultural e econômica da W3, com a criação de um corredor turístico-cultural.

O corredor cultural na avenida W3, projeto encampado pelas secretarias de Turismo, Governo e Cultura, tem parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do DF e se inspira nos painéis e galerias de Wynwood, bairro da cidade de Miami, nos Estados Unidos da América.

Pelo menos 12 visitas técnicas foram realizadas até agora. A ideia é recuperar o movimento da primeira “rua do comércio” do Plano Piloto. “O projeto tem a ambição de, a médio e longo prazo, resgatar a vitalidade cultural e econômica da W3”, informa a secretária executiva de Políticas Públicas da Secretaria de Governo, Meire Mota.

Uma das propostas em curso é a de redefinição de espaços públicos da cidade dentro do conceito de economia criativa. Ou seja, o fomento de negócios em locais simbólicos do DF, como salas de reuniões e exposições, lojas colaborativas, estúdios de fotografia e praça de alimentação, ancorados pela valorização da arte e da cultura.

*Com informações da Agência Brasília