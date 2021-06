População em situação de rua começa a ser imunizada no DF

CB Correio Braziliense

A vacina da Janssen, aplicada em dose única, está sendo usada na população de rua - (crédito: AFP / Frederic J. BROWN)

Com a chegada dos imunizantes da Janssen no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde reservou 950 doses para pessoas em situação de rua. Esta população começou a ser imunizada com a dose única da vacina na segunda-feira (28/6).

“Estamos priorizando, neste momento, a população não abrigada, mais exposta à covid-19 e a outros agravos. A situação de higiene em que vivem é precária, o que prejudica a prevenção. Além disso, muitos possuem comorbidades, são idosos, e isso aumenta o risco”, afirmou Denise Ocampos, gerente de Atenção à Saúde de Populações em Situação Vulnerável e Programas Especiais da Secretaria de Saúde do DF.

O governo do Distrito Federal (GDF) estima que, atualmente, o DF possui cerca de 2,2 mil pessoas em situação de rua, que vive em estado de vulnerabilidade.



Aplicação



A aplicação do imunizante da Janssen em moradores de rua é feita pelas equipes do Consultório de Rua. O Distrito Federal tem três equipes desta modalidade, que ficam localizadas em Ceilândia, Taguatinga e Plano Piloto.

A vacinação está ocorrendo nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro Pop) do Plano Piloto e de Taguatinga e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Ceilândia. Outras 300 doses da CoronaVac foram reservadas para aplicação nos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) que atuam nessas instituições.