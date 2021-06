Polícia Civil prende estuprador que fazia vítimas na Asa Norte

CB Correio Braziliense

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nessa segunda-feira (28/6), um homem. 35 anos acusado de cometer estupro no início do ano, na Asa Norte. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 1 (Asa Sul) usou o perfil genético encontrado em material colhido nas roupas da vítima para comparar com o do suspeito.

O crime ocorreu em fevereiro de 2021, por volta das 22h, quando uma mulher aguardava o ônibus, após sair do trabalho. Um homem a abordou no ponto de ônibus, a ameaçou com uma faca, a levou até o canteiro entre o Eixão e o Eixinho Norte, e a estuprou.

Em seguida, o homem a obrigou a subir em uma árvore, onde a estuprou. Após o delito, o suspeito ainda levou o celular e calçados da vítima. Com a autoria do crime confirmada, o autuado foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil e encaminhado à Justiça.