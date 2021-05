Homem é preso pela PRF por importunação sexual em ônibus no DF

PM Pedro Marra

O flagrante ocorreu em um veículo que fazia a linha Brasília-Céu Azul (GO) e passava pela BR-040 - (crédito: Renato Souza/CB/D.A Press)

Um homem, 41 anos, que praticava importunação sexual em um ônibus foi preso, em Santa Maria, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de terça-feira (18/5). O flagrante ocorreu em um veículo que fazia a linha Brasília-Céu Azul (GO) e passava pela BR-040.

O ônibus parou na unidade operacional da PRF, em Santa Maria, no momento em que os passageiros relataram a situação. A vítima se identificou e falou que um dos passageiros passou a se esfregar nela durante a viagem. O homem é conhecido na linha por praticar atos semelhantes.

Quando a mulher pegou o ônibus, mandou uma mensagem via celular para uma amiga relatando o medo de estar no mesmo coletivo que ele. Segundo a PRF, a vítima chorava muito, enquanto outros passageiros testemunharam a cena e afirmaram terem visto o abuso.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama). Os agentes não encontraram passagens do suspeito. Ele foi enquadrado no crime de importunação sexual, que é inafiançável.

A PRF sugere às mulheres que passarem por situações como essa em rodovias federais, que se direcionem até uma unidade da Polícia Rodoviária mais próxima ou liguem para o número 191 para fazer a denúncia.

Outro meio de denunciar os crimes é por meio do WhatsApp (61) 9 8625-7857, usado pela PRF no Distrito Federal. A Polícia Civil do DF, por sua vez, disponibiliza o Disque 197 para registro anônimo das ocorrências.



*Com informações da PRF