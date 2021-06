Regularização de imóveis comerciais do Jardim Botânico termina nesta quinta

LP Luana Patriolino

Preço dos lotes variam de R$ 45 mil a R$ 4,4 milhões - (crédito: Ueslei Marcelino/Esp. CB/D.A Press)

O prazo para que os e os ocupantes dos 88 imóveis comerciais do Jardim Botânico — etapas I, II e IV — entreguem a proposta de compra para a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) termina na próxima quinta-feira (1º/7). O edital com a lista dos endereços, metragem, valores e informações adicionais está disponível para download no portal da Terracap.



Esta é a primeira vez que a agência disponibiliza imóveis de uso misto em editais de venda direta para fins de regularização fundiária. Pessoas jurídicas —empresas, Sociedade de Propósito Específico (SPE), associações e cooperativas —, além de pessoas físicas, podem adquirir os lotes já ocupados e edificados até 22 de dezembro de 2016.



Os preços dos lotes variam de R$ 45 mil (75 m²) a R$ 4,4 milhões (11,4 mil m²). O valor final de venda leva em consideração a dedução da infraestrutura feita pelos ocupantes e a valorização decorrente da implantação — cerca de 42% a 48% do valor de mercado do imóvel.



Neste primeiro chamamento, a Terracap concederá o abatimento de 25% para pagamentos à vista. Caso não opte por fazer a adesão a este edital, o ocupante perderá o benefício, conforme prevê a Resolução da Terracap nº 268/2021.

*Com informações da Terracap