NS Nélio Sousa*

(crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal anunciaram, nesta quarta-feira (30/6), novas vagas de empregos que exigem escolaridades de nível médio e fundamental, com e sem experiência. Os destaques da vez são para mestre de obras, com o salário de R$ 5,2 mil, e maître, com remuneração podendo chegar a R$ 4 mil, mais benefícios.



Outras quatro profissões de nível fundamental assemelham-se com a remuneração do mestre de obras, entre elas estão: mecânico eletricista de automóveis (1), marceneiro (2), ladrilheiro (15) e lanterneiro de automóveis (1). Os salários são de R$ 3,2 mil e R$ 3,5 mil, mais benefícios.



São oferecidos cerca de 58 postos de trabalho, para ajudante de obras, atendente de central telemarketing, atendente de lanchonete, atendente de lojas, auxiliar de estoque, bombeiro hidráulico, carpinteiro, eletricista, empacotador, pedreiro e supervisor de logística. As remunerações variam entre R$ 5,50 a hora trabalhada e R$ 1,8 mil mensais, mais benefícios.



O mês de junho se encerra com 319 vagas nas Agências do Trabalhador do DF, oportunidades para profissões como almoxarife (1), colorista (1) e trabalhador rural (3), professores de nível superior (9) e vendedores (4) ainda podem ser encontradas por lá.

Para aqueles que se interessarem por alguma destas vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209- 1135.