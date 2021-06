Saúde garante pagar fatura atrasada nos hospitais de campanha até sexta (2/7)

CB Correio Braziliense

O secretário adjunto em Gestão de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Artur Felipe Siqueira de Brito, garantiu que realizará o pagamento de cerca de R$ 13 milhões à Associação Saúde em Movimento (ASM), empresa terceirizada responsável pelos Hospitais de Campanha de Ceilândia, Santa Maria e Polícia Militar até, no máximo, a próxima sexta-feira (2/7).

A afirmação foi feita durante audiência conduzida pelo procurador Joaquim Rodrigues Nascimento, do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal (MPT-DF), nesta terça-feira (29/6). Com o recebimento do valor devido, a associação se comprometeu a fazer o repasse aos trabalhadores no dia útil subsequente. Segundo o secretário adjunto, “o atraso no pagamento da fatura de maio de 2021 decorreu de auditoria ainda em andamento em relação a todo contrato de prestação de serviços e seus aditivos”.

A ASM também vai encaminhar, no próximo dia primeiro à Secretaria de Saúde, a fatura de junho, mês em que se encerra o contrato de prestação de serviço da terceirizada com o Governo do Distrito Federal. A Secretaria de Saúde e a associação devem inserir, no inquérito civil conduzido pelo MPT-DF, os respectivos comprovantes, no prazo de 48 horas do pagamento realizado.