Saúde investiga se professores receberam a Janssen mesmo depois de imunizados

SS Samara Schwingel

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal recebeu três denúncias sobre professores que, mesmo já imunizados contra a covid-19, procuraram os postos de saúde para receber a vacina de dose única da Janssen. A vacina norte-americana começou a ser aplicada nos educadores na semana passada. Segundo a pasta, as denúncias estão em apuração.

Além da secretaria, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) atua nas investigações. Se comprovada má conduta, o servidor, considerando o direito de ampla defesa e contraditório, pode sofrer as penalidades previstas na Lei Complementar 840/11, o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal.

Denúncias do tipo podem ser feitas pela Ouvidoria do GDF e por meio da força-tarefa do Ministério Público do DF (MPDFT). Durante o último fim de semana, mais de oito mil docentes receberam as doses dos imunizantes contra a covid-19.