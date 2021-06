OAB-DF requer na Justiça que GDF dispense cadastro prévio para vacinação

SR Samantha Rannya*

A Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) entrou com uma ação civil pública, nesta nesta quarta-feira (30/6), para impedir que o Governo do Distrito Federal (GDF) exija cadastro para vacinação por idade. A instituição também requereu à 3ª Vara Federal do DF que o Executivo local implemente um plano de imunização da população brasiliense, a fim de impedir o colapso do sistema de saúde.



Na ação, consta que menos de 25% da população do DF recebeu a primeira dose da vacina e que os leitos em unidades de terapia intensiva (UTI) seguem com altíssima taxa de ocupação. Para Paulo Maurício Siqueira, diretor-tesoureiro da OAB-DF e coordenador do Comitê de Gestão Emergencial da Covid-19 da entidade, a exigência de cadastro prévio no site da secretaria de Saúde do GDF promove segregação social daqueles que não têm acesso aos meios eletrônicos e atrasa a imunização da população. "A OAB-DF quer que a vacina chegue a todos", ressaltou.

A entidade encaminhou pedidos ao GDF, na tentativa de conseguir informações relacionadas ao enfrentamento da crise sanitária. No entanto, o retorno foi "evasivo" e "insatisfatório". "Razão essa que, por decisão unânime do Conselho Pleno, em sessão de 18 de março, decidiu adotar medidas judiciais e administrativas, entre as quais se insere a ação civil pública", informou a OAB-DF.

Na peça, os advogados ressaltaram que o DF tem vacinado apenas a faixa etária de pessoas com comorbidades, os grupos prioritários e a população com mais de 48 anos. Os demais seguem no aguardo da disponibilidade de doses e da abertura de cadastro no site da Secretaria de Saúde.

O grupo da OAB-DF mencionou a "ineficiência" do sistema de agendamento e problemas de gestão como fatores para a lentidão na imunização. Destacaram, ainda, que municípios vizinhos do DF têm vacinado pessoas com mais de 40 anos sem exigência de cadastro prévio ou comprovante de endereço.

