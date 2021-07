Criança é atropelada por motocicleta em Sobradinho 2

LP Luana Patriolino

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press - 28/5/18)

Uma menina de 6 anos foi atropelada por uma motocicleta em Sobradinho 2, por volta das 14h desta quarta-feira (30/6). O acidente aconteceu em frente à feira permanente da região administrativa. A criança foi encaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS) em uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e acompanhada pela mãe.



Ela apresentou escoriações nos membros inferiores, edema na face e sangramento na boca. No entanto, estava consciente, orientada e estável. Para atender a ocorrência, foram deslocadas duas viaturas do CBMDF e oito militares. Não há informações sobre a dinâmica do acidente e o motorista.



O advogado Karlos Gad Gomes, especialista em direito penal, ressalta a importância da abertura de um boletim de ocorrência em casos de atropelamento. “Uma investigação, por meio de inquérito policial, para saber as circunstâncias daquele atropelamento e o que ocasionou”, afirma. “Até mesmo para constituir provas para uma eventual ação de reparação civil por parte da vítima ou de sua família. O motorista sempre deverá prestar esclarecimentos”, ressalta.



Caso a vítima não sobreviva, o atropelamento pode ser enquadrado como homicídio doloso (quando há intenção de matar) ou culposo (quando não há intenção), a depender das investigações. As penas podem variar de 2 a 4 anos de detenção, além da suspensão ou cassação da carteira de motorista.