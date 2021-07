Covid-19: Saúde abre 38,5 mil vagas para vacinação nesta quinta-feira

SS Samara Schwingel

No DF, 980.982 pessoas receberam a primeira dose ou a aplicação única - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Nesta quinta-feira (1º/7), a partir das 14h, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal abre 38,5 mil vagas para pessoas a partir de 46 anos se vacinarem contra a covid-19. A pasta recebeu mais doses de imunizantes contra a doença, sendo 25.740 da Pfizer e 31 mil da AstraZeneca, todas destinadas para a primeira aplicação. Com a remessa, foi possível ampliar, nessa quarta-feira (30/6), a campanha para pessoas com 47 anos, com oito mil vagas para agendamento. A informação foi divulgada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

Segundo o chefe do Executivo local, a ampliação contou com um remanejamento das doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Na entrega, havia doses que seriam destinadas aos rodoviários. Porém, como essa categoria faz parte do público-alvo prioritário, a Secretaria de Saúde destinou a aplicação para a população geral.

“Também serão recebidas vacinas da Pfizer para atendimento da população privada de liberdade, no entanto, devido às questões logísticas de vacinação para esse público, as doses a serem aplicadas nessa população serão da Janssen, tão logo o DF receba mais dessas vacinas, viabilizando assim o melhor acesso da imunização ao grupo”, explicou Ibaneis.

O agendamento para atendimento de pessoas a partir de 46 anos deve ser feito pelo site: vacina.saude.df.gov.br. Além disso, outras 6 mil doses serão disponibilizadas para continuação da imunização dos professores da rede particular e mais 2.185 doses para as Forças Armadas. Os educadores da rede pública serão vacinados com a Janssen, logo uma nova remessa cheguar à capital federal — previsto para o início da próxima semana.

Nessa quarta-feira, a Saúde vacinou 1.321 pessoas com a primeira dose (D1), 1.038 com segunda dose (D2) e 345 com dose única da Janssen. O DF soma 980.982 atendimentos com a D1; 339.524, com a D2; e 15.499, com a Janssen.

Média de mortes cai

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado nessa quarta-feira pela Secretaria de Saúde, a capital federal registrou 825 novos casos de covid-19 e 19 mortes pela doença, nas últimas 24h. No total, são 430.461 infecções e 9.251 óbitos desde o início da crise sanitária. A taxa de transmissão do novo coronavírus é de 0,89 — em que 100 pessoas passam o vírus para outras 89. A média móvel de casos está em 762, índice 12,9% menor do que o registrado há duas semanas. A mediana de mortes é de 15, o que representa uma queda de 29%, comparado o número de 14 dias atrás.

A rede pública de saúde atuava, nessa quarta-feira, com 70,44% de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) voltados para o tratamento da covid-19. Dos 423 disponíveis, 60 estavam livres, 143 ocupados e 220 bloqueados aguardando liberação. Na rede privada, a ocupação era de 84,68%, sendo que, das 283 unidades, 189 estavam com pacientes, 35 vagas e 59 aguardando liberação. Na fila de espera, havia 11 pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus.

Investigação

Em relação à vacinação de educadores, a Secretaria de Saúde recebeu três denúncias sobre professores que, mesmo já imunizados contra a covid-19 com vacinas de dose dupla, procuraram os postos de saúde, na última semana, para receberem a vacina de dose única da Janssen. Segundo a pasta, as denúncias estão em apuração.

Além da secretaria, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) atua nas investigações e pediu explicações em, até, 10 dias úteis. Se comprovada má conduta, o servidor, considerando o direito de ampla defesa e contraditório, pode sofrer as penalidades. Segundo a promotora de Justiça Hiza Carpina, “É muito grave um servidor público declarar falsamente não ter recebido uma dose da vacina, para então receber, irregularmente, a vacina da marca Janssen. Com esse pedido de informações e providências, o Ministério Público pretende adotar as medidas de responsabilização cabíveis”, afirma.