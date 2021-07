Covid-19: taxa de transmissão cai para 0,89 e é a menor dos últimos três meses

SS Samara Schwingel

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 20/7/20 )

A taxa de transmissão do novo coronavírus no Distrito Federal caiu para 0,89. O valor é o menor dos últimos três meses e o mais baixo após a última onda da doença — registrada em março deste ano, quando a taxa chegou a 1,38. Quando o índice está abaixo de 1 indica que a pandemia está em retração. Maior que 1 significa que a doença está avançando. Antes, nesta terça-feira (29/6), o índice estava em 0,90 e, na segunda-feira (28/6), 0,93.

Além disso, de acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado nesta quarta-feira (30/6) pela Secretaria de Saúde, a capital federal registrou 825 novos casos e 19 mortes pela doença, nas últimas 24h.

No total, são 430.461 infecções confirmadas e 9.251 óbitos desde o início da crise sanitária. Com a atualização do boletim, a média móvel de casos chegou a 762, valor 12,9% menor do que o registrado há duas semanas. A mediana de mortes está em 15, o que representa uma queda de 29% em relação ao mesmo período.

Leitos

A rede pública de saúde atuava, na tarde desta quarta, com 70,44% de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) voltados para o tratamento da covid-19. Dos 423 disponíveis, 60 estavam livres, 143 ocupados e 220 bloqueados aguardando liberação.

Na rede privada, a ocupação era de 84,68%, sendo que, das 283 unidades, 189 estavam com pacientes, 35 vagas e 59 aguardando liberação. Na fila de espera havia 11 pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus.