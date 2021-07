Três regiões do DF ficarão sem energia nesta quinta-feira (1º/7)

CB Correio Braziliense

Os moradores do Paranoá, Sobradinho e Lago Norte ficarão sem energia, nesta quinta-feira (1º/7). A Neoenergia fará podas de árvores nestas regiões. Os serviços começam às 8h40 no Balão do Torto (chácara 7, Rua dos Eucaliptos; DF-003, Km 29 e 32), no Núcleo Rural Córrego do Torto (chácaras 58 e 60) e na Granja do Torto (chácaras 6, 9, 13 e Rua A, casa 27),e segue até às 11h30.

No Paranoá, o desligamento será a partir das 9h até as 13h, na chácara 3 da DF-250 e no Condomínio MS e Lagos, ET 3 CL 4 lotes 7, 17 e 41, até as 14h30. E na Colônia Agrícola Cariru, Fazenda Santo Antônio, DF-130 (Km 3, 31, 33, 36 e 57 e Quintas do Campos) e os núcleos rurais Jardim II, PADF, Capão Seco e Paranoá.

Em Sobradinho, o desligamento programado na rede elétrica começa às 9h20 e é previsto para ir até as 16h30, no Núcleo Rural Catingueiro, e afetará as chácaras nos Km 8 e 13 da DF-205 e nas chácaras Taquari, Barra e São João.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a Neoenergia informa que a rede pode ser religada sem aviso prévio, reduzindo dessa forma o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Para qualquer região do DF, em caso de falta de energia, a população pode registrar ocorrência na Agência Virtual. Em caso de urgência, basta ligar para o 116 e, estando fora de Brasília, para 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.

*Com informações da Agência Brasília