Quatro regiões do DF ficam sem energia nesta quarta-feira (30/6)

A Neoenergia realiza manutenção na rede elétrica nas regiões de Planaltina, Lago Norte, Paranoá e Sol Nascente, nesta quarta-feira (30/6). Por motivo de segurança dos funcionários da companhia, é preciso a interrupção no fornecimento de energia, temporariamente, em algumas localidades dessas cidades. Os trabalhos visam a melhoria e prevenção de futuros problemas no serviço.

Nas áreas rurais de Planaltina, o corte de energia começa às 8h40 e segue até as 16h30, em Rajadinha (chácaras 64, 66-A, 67 a 69, 71 a 73 e 75) e Tabatinga (chácaras 70, 74 e 119 a 122).

No Lago Norte, a interrupção se inicia às 15h e afetará os bairros Parque Vivência; as chácaras Mirim I, II e III e o Lote 18 da Chácara Paranoá I; e as chácaras Oriente, Murissoca, Pé de Serra, Ninho das Garças, dos Irmãos, Santa Rosa, Maria, Monte Carlos, Preciosidade, Cunha Puca, Córrego do Pasto, APS, Boa Vista, Novo Lar, Santa Rita, Sagrada Família, Canaã, Santa Terezinha, Santo Antônio, Beira Rio, Mariana e 11, todos localizados no Núcleo Rural Boqueirão.

Ficará temporariamente sem energia, das 8h40 às 14h, a chácara 125 do Sol Nascente. O motivo é que terá troca de poste no local. As quadras 302, 304, 305 e 377 do Del Lago, no Paranoá, também ficam sem luz, para a realização de trabalhos preventivos na rede elétrica, das 9h30 às 12h30.

Para qualquer região do DF, em caso de falta de energia, a população pode registrar ocorrência na Agência Virtual. Em caso de urgência, basta ligar para o número 116 e, estando fora de Brasília, para 0800 061 0196. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento através do 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.