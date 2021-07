Covid-19: Distrito Federal chega a mais de 431 mil casos da doença

LP Luana Patriolino

Com 690 novos casos de covid-19, o Distrito Federal atingiu a marca de 431.151 notificações da doença desde o começo da pandemia. As mortes pelo novo coronavírus chegaram a 9.264, sendo 13 novas ocorrências nas últimas 24 horas. A média móvel de casos está em 765,8, sendo 14,8% menor do que o registrado há 14 dias. O índice de óbitos está em 15,1 — redução de 23,7% em relação ao mesmo período. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF.

Das vítimas, duas tinham entre 30 e 39 anos de idade; sete tinham de 40 a 49; uma estava na faixa de 50 a 59 anos; duas de 70 a 79; e uma tinha 80 ou mais. As comorbidades foram identificadas em nove pacientes. Os agravantes verificados foram doenças cardiovasculares; distúrbios metabólicos; imunossupressão; obesidade; e pneumopatia.

Do total de casos confirmados, os maiores números estão nas faixas etárias de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos. A letalidade do Distrito Federal é de 2,2%, sendo registrada em maior percentual para o grupo de 80 anos ou mais. Em números absolutos, Ceilândia é a região administrativa com o maior número de casos: 47.804. Em seguida, estão Plano Piloto (41.590), Taguatinga (34.109) e Samambaia (24.209).