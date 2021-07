CM Cibele Moreira

Chegada de novas doses permitiu abertura de vagas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Inicia nesta quinta-feira (1º/7) o agendamento para a vacinação da população com 46 anos. A abertura de vagas para esta faixa etária está prevista para ocorrer às 15h30, pelo site www.vacina.saude.df.gov.br. A expectativa é que este público comece a receber os imunizantes nesta sexta-feira (2/7).



De acordo com a Secretaria de Saúde, a ampliação da faixa etária foi possível com a chegada de 56,7 mil doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer/BioNTech na quarta-feira (30/6). Do total dos imunizantes, a pasta reservou 46,5 mil vacinas para complementar as vagas da população com 47 e 46 anos.

Os brasilienses com 47 anos já começaram a receber a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta quinta-feira (1ª/7). O agendamento foi aberto na quarta-feira (30/6). Quem não conseguiu, pode tentar vaga nos agendamentos programados para abrir hoje.

Ao todo, são 56 pontos de vacinação em todo o Distrito Federal com atendimento para pedestres e no modelo drive-thru. Estão sendo vacinados ainda grávidas e puérperas sem comorbidades e professores.