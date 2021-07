Covid-19: vacinas que restaram de rodoviários serão aplicadas em outro grupo

LP Luana Patriolino

O Governo do Distrito Federal decidiu remanejar as doses de vacinas contra a covid-19 não usadas por rodoviários da capital federal. Ainda não foi decidido qual grupo irá receber os imunizantes que restaram. O anúncio foi feito pelo secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, nesta quinta-feira (1º/7), durante coletiva de imprensa. “A vacinação dos rodoviários está encerrada. Vamos remanejar as doses para outras pessoas”, disse.

Das 11 mil doses reservadas para a categoria, somente 7.125 foram aplicadas. Sobraram 4 mil unidades. Desde que entraram como grupo prioritário da vacinação contra a covid-19, nem todos os profissionais procuraram o atendimento. Segundo o secretário Gustavo Rocha, a baixa procura fez com que as doses fossem remanejadas.

Na segunda-feira (28/6), Rocha tinha afirmado que apenas 4.337 vacinas foram aplicadas. O número cresceu para 7.125 até a última atualização desta quinta. No entanto, ainda assim restaram doses. O secretário afirmou que entrou em contato com a Secretaria de Transporte e Mobilidade para verificar o motivo da baixa procura. "Se não procurarem, as doses serão aplicadas em outro grupo. As doses não ficarão paradas", reforçou.

Vacinação da categoria

A imunização dos rodoviários teve início em 3 de junho. Ao todo, três pontos foram mobilizados pela Secretaria de Saúde do DF para a imunização deste grupo. A estimativa da pasta é que 12 mil trabalhadores façam parte da categoria.