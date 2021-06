SS Samara Schwingel

(crédito: Mufid Majnun/Unsplash)

Desde que entraram como grupo prioritário da vacinação contra a covid-19, dos 11 mil rodoviários do Distrito Federal, apenas 4.337 procuraram o atendimento. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, a baixa procura pode fazer com que as doses reservadas para a categoria sejam remanejadas para outros grupos.

"Já começou há algum tempo e das 11 mil doses, só 4.337 foram aplicadas. No fim de semana, foram disponibilizadas 2 mil doses. Só foram vacinados 583 rodoviários. Então, venho novamente falar, toda vez que a gente detectar algo fora do normal vamos fazer algo em relação a imunização", disse Rocha durante coletiva no Palácio do Buriti nesta segunda-feira (28/6).

O secretário afirmou que entrou em contato com a Secretaria de Transporte e Mobilidade para verificar o motivo da baixa procura. "Se não procurarem, as doses serão aplicadas em outro grupo. As doses não ficarão paradas", reforçou Rocha.